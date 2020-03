Il manager, già nei giorni scorsi, si era arrabbiato per alcune affermazioni superficiali da parte di alcuni influencer. Fino a ieri sera, quando ha deciso di passare alle vie di fatto per prendere provvedimenti urgenti contro alcuni artisti della sua agenzia

Dalle parole ai fatti. Francesco Facchinetti, da sempre molto sensibile sul tema del Coronavirus tanto che ha raccontato di aver pure difeso un cinese schiaffeggiando due ragazzi, è sbottato ieri sui social. Il manager, infatti, su Twitter ha dichiarato: “Chiedo scusa per aver reso celebri blogger, influencer che, non avendo nulla in testa, dicono cose sui social tipo ‘ Ma io me ne vado in giro, tutto questo è esagerato’. Purtroppo queste persone hanno milioni di followers e la colpa è mia. Prenderò provvedimenti”.

Non è ben chiaro a chi si riferisca il manager, c’è chi punta il dito contro Giulia De Lellis che in una stories di Instagram, mentre era in macchina, ha detto: “Sono dell’idea che bisognerebbe assolutamente stare a casa, ma assolutamente si può anche uscire con cautela e le giuste precauzioni. Si possono fare un sacco di cose ma con la testa, stando molto attenti”.

Qualche giorno fa Francesco Facchinetti si era indignato perché alcuni influencer hanno voluto esternare sui social il loro pensiero sul Coronavirus, ma con affermazioni irresponsabili. “Sono parecchio indignato o inc…to perché ci sono influencer o presunti tali che sono diventati famosi grazie a un video o una fotografia, quindi con zero talento, in alcuni casi sono diventati famosi anche grazie al mio aiuto per cui chiedo venia e scusa all’umanità intera, – aveva detto il manager – che hanno scambiato il Coronavirus per Halloween, per qualcosa di divertente su cui prendersi per il c..o, su cui giocare e fare contenuti divertenti, senza capire che di questo Coronavirus si muore. C’è allarmismo generale. Milano è ‘ghost town’, hanno bloccato tutto fino al 3 aprile. Ragazzi non c’è un ca..o su cui scherzare. Siete stati miracolati perché fate parte di una generazione dove non bisogna avere particolare talento per spaccare, quindi non rompete i co…ni su faccende importanti”.