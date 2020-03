“Come mai il decreto circolava ieri tra i giornalisti? Chi lo ha dato alla stampa, solo qualcuno vicino al primo ministro… per ingraziarsi i giornalisti !!”. Così scrive Flavio Briatore in un post su Instagram criticando quanto successo nella serata di sabato sera, quando è stata pubblicata una bozza del testo del decreto che stabilisce la chiusura della Lombardia e di altre 14 provincie ancora in discussione tra governo e regioni. “Anche stavolta chi ci governa ha dimostrato incapacità!! Non pensano alle conseguenze che creano!! Giocano sulla pelle dei cittadini!! Ieri notte c’è stato come era logico l’assalto ai treni per il sud”, aggiunge il manager. “Se il governo decide di prendere misure così estreme, prima cinturi e chiudi tutto e solo dopo rendi pubblico il decreto!!”, conclude Briatore.

