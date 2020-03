“Ho semplicemente pensato di non essere allo stesso livello di Freddie Mercury“. Parole di Robbie Williams che, afferma, non se la sentì di prendere il posto della scomparsa rockstar nei Queen. E come dargli torto: per quanto Robbie sia una grande popstar, Freddie è miglia e miglia lontano. In realtà però la motivazione che spinse l’ex Take That a rifiutare non fu solo questa: “Stavo facendo gli stadi da solo all’epoca. Non volevo dover dividere in tre, ma questa è un’altra storia”, ha detto all’emittente radiofonica SiriusXM. L’invito a Robbie venne fatto da Roger Taylor e Brian May durante la registrazione di We are the champions come colonna sonora del film Il destino di un cavaliere, con Heath Ledger. Era il 2001, e Robbie, lo sappiano, disse no.

