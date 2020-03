Il sessuologo e andrologo Nicola Modiani è intervenuto durante il programma condotto da Giuseppe Cruciani su Radio24: "In questo periodo fare sesso è consigliato. Ma non sesso occasionale. Dobbiamo fare sesso a casa, e posso dire che fare l’amore aumenta le difese immunitarie, c’è una produzione di endorfine"

“Niente sesso occasionale in tempi di Coronavirus“. Ad affermarlo durante La Zanzara, programma di Radio24 condotto da Giuseppe Cruciani, è il sessuologo e andrologo Nicola Modiani: “In questo periodo fare sesso è consigliato. Ma non sesso occasionale. Dobbiamo fare sesso a casa, e posso dire che fare l’amore aumenta le difese immunitarie, c’è una produzione di endorfine”. Secondo Modiano, “innalzare il sistema immunitario non può fare che bene ma in questo momento rimarchiamo che è consigliato stare in casa e l’attività sessuale deve essere un’attività sessuale sicura, quindi assolutamente fatta con il partner”. Niente sesso occasionale e nemmeno baci: “Il bacio, gli affetti, tutto quello che fa parte della sessualità purtroppo è pericoloso. Perché sappiamo benissimo come si propaga il coronavirus”.