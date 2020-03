“Nessuno deve colpevolizzare nessuno per le scelte che fa”. È questo l’appello lanciato da Debora Villa a Vieni da Me. L’attrice comica è stata ospite della trasmissione di Rai1 e a Caterina Balivo ha raccontato un episodio molto personale del suo passato, quando appena maggiorenne rimase incinta e decise di abortire. “Ero innamoratissima di questo ragazzo – ha raccontato Debora Villa – ma mi trattava molto male, era uno stupidotto, avevo 18 anni, mi umiliava tantissimo, si comportava male e sentivo che questa cosa era colpa mia, poi quando lui è andato militare la lontananza ha fatto sì che prendessi le distanze e questo mi ha fatto diventare più lucida perché questo tipo di rapporti creano dipendenza. Insomma pensi di essere tu quella sbagliata, e continui in una storia facendo solo peggio”.

Quando la relazione sembrava ormai essere al capolinea, ha ceduto a un ultimo incontro: “Lui questa cosa che volevo lasciarlo non l’ha digerita. Ha voluto farlo l’ultima volta, non volevo, stavo male, stavamo entrambi male. Quella volta però sono rimasta in incinta”. Per lei è iniziato un momento molto doloroso di rifiuto della gravidanza, dove il suo corpo “dimagriva a vista d’occhio” e “rifiutava” la situazione, tanto da spingerla a decidere di abortire: “Non voglio che la gente giudichi le persone che prendono questa strada. Il primo istinto è di protezione e tu devi andare contro questa cosa perché sai che tutto il contesto è sbagliato, non è il momento. Per te, per la persona che potrebbe diventare genitore a sua volta. È stata una cosa bruttissima, allucinante e dolorosa. Ho avuto complicazioni, un piccolo calvario“, ha concluso.