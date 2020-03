Nessun contenuto erotico ma la vita e la storia di diversi strip club lesbian di Los Angeles e delle loro frequentatrici. Il documentario mostrato in anteprima nella sezione Panorama del Festival di Berlino 2018, sarà infatti disponibile per tutto il mese di marzo 2020 gratuitamente su Pornhub

Pornhub distribuirà gratis sul proprio sito web un documentario non porno. Si intitola Shakedown ed è stato diretto dalla regista e artista d’avanguardia, Leilah Weinraub. Nessun contenuto erotico ma la vita e la storia di diversi strip club lesbian di Los Angeles e delle loro frequentatrici. Il documentario mostrato in anteprima nella sezione Panorama del Festival di Berlino 2018, sarà infatti disponibile per tutto il mese di marzo 2020 gratuitamente su Pornhub.

“Il film fa parte di un impegno più largo che Pornhub ha preso per supportare l’arte. Vogliamo essere visti come una piattaforma che gli artisti e i creatori di contenuti possano usare – ha spiegato Corey Price, vicepresidente di Pornhub– Abbiamo visto tanti artisti produrre contenuti che potrebbero non trovare casa, ad esempio, su Vimeo o su YouTube, che non consentono di mostrare nudità. Per noi, ospitare la premiere di un film prodotto da noi stessi è una prima volta. Ne siamo davvero entusiasti”.

Durante la visione del film lo spettatore potrà interagirein una chat dal vivo a fianco delle immagini simulando una sorta di esperienza di visione assieme ad altri spettatori. La Weinraub è un’artista concettuale di 41 anni, newyorchese, che ha lavorato nel passato nel mondo della moda. È dal 2002, dall’età di 23 anni, che raccoglie immagini di ciò che accade negli strip lesbo di Los Angeles. Tanto da aver accumulato oltre 400 ore di girato poi ridotte a 72 minuti. Che Shakedown sia la prima di una lunga serie di distribuzioni non porno sul sito web più pornografico al mondo?