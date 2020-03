È passato un anno dal 4 marzo 2019, quando è morto Luke Perry. L’attore celebre per aver interpretato il ruolo di Dylan nella serie di culto Beverly Hills 90210 è scomparso a soli 52 anni per le conseguenze di un ictus che lo aveva colpito qualche giorno prima. Perry doveva essere protagonista assieme altri attori del cast originario della serie tv del reboot andato in onda questa estate ma non ha fatto in tempo a partecipare alle riprese.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto di fan, amici e colleghi che non solo oggi ma in tutti questi mesi hanno voluto ricordare l’attore sui social. Come quello di Lili Reinhart, che ha raccontato di aver sognato Luke Perry e di aver pianto sulla sua spalla: “Ho fatto un sogno la scorsa notte e ho visto Luke. L’ho abbracciato forte e ho pianto sulla sua spalla dicendogli quando ci manca. Ripensandoci questa mattina, ho pensato che il suo spirito mi avesse fatto visita nel sonno, per farmi sapere che mi sorride anche dall’aldilà”, ha scritto l’attrice.

L’ultima apparizione di Luke Perry è stata nel film “C’era una volta…a Hollywood” di Quentin Tarantino, in cui ha recitato al fianco di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Ovviamente, a causa della sua improvvisa scomparsa, gli autori sono stati costretti a far morire nel corso della pellicola anche il personaggio da lui interpretato. Nella notte degli Oscar ha fatto discutere non poco il mancato omaggio nei confronti di Luke nel video “in memoriam”. Ci ha pensato lo stesso Leonardo DiCaprio a ricordare il collega, definendolo “un’anima nobile ed un artista di talento. Per me è stato un onore poter lavorare con lui”.