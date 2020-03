L'ex calciatore gestisce un lussuoso bed and breakfast – Le Stanze degli angeli – in pieno centro storico a Bologna. Lì Signori vive con la moglie Tina e i figli. Ed è lì che Le Iene hanno imbastito la messa in scena dello scherzo in accordo proprio con la moglie

La moglie nuda sul divano con un altro. Beppe Signori è rimasto vittima de Le Iene. Nella consueta riedizione di Scherzi a Parte il programma di Italia 1 ha mandato in onda la burla effettuata ai danni dell’ex bomber laziale e bolognese. È proprio sotto le due torri che Signori si è sistemato dopo il suo ritiro dal calcio giocato. Ed ora, tra le altre cose, gestisce un lussuoso bed and breakfast – Le Stanze degli angeli – in pieno centro storico. Lì Signori vive con la moglie Tina e i figli. Ed è lì che Le Iene hanno imbastito la messa in scena dello scherzo in accordo proprio con la moglie del calciatore. Prima sono state occupate tutte le stanze della struttura con i collaboratori del programma tv, poi è arrivato come cliente Michele Favre, un importante redattore della Lonely Planet. Da qui è nato lo scherzo con Favre a controllare ogni cosa che non funziona nel bed and breakfast e la moglie del calciatore, d’accordo con Le Iene, ad offrirsi all’ospite per fare in modo che la loro struttura raggiunga il massimo del punteggio. La tresca tra Tina e Favre prende corpo. Signori si infuria come una belva. E tutto sfocia in un rapporto sessuale, modello film con Renzo Montagnani degli anni settanta, tra Tina e Favre nudi sul divano di casa. L’arrivo del marito cornuto che apre la porta e li scopre è il finale dello scherzo che, a dire il vero, è la parte più moscia dell’intero servizio. Signori osserva in silenzio i due che si alzano e si coprono i genitali con un asciugamano poi comincia a insultare la moglie e chiude l’uomo in una stanza.