“Il sacrificio di questa comunità va compensato”. A parlare a Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda dal lunedì al venerdì alle 19,55 sul Nove, è Guido Guidesi, parlamentare della Lega bloccato a Codogno, anche lui in quarantena per il coronavirus. Intervistato da Gomez il deputato parla anche della proposta del Carroccio di istituire una “zona economica speciale”.

