Sul settimanale Nuovo sono uscite nei giorni scorsi delle immagini di Pietro delle Piane, attuale fidanzato di Antonella Elia, insieme alla sua ex Fiore Argento. Immagini mostrate anche alla stessa Elia dentro la Casa del Grande Fratello. Ma nella scorsa puntata di Live Non è la d’Urso a confrontarsi sono stati proprio Delle Piane e Fiore Argento. La figlia del grande regista ha infatti affermato di essere stata chiamata dall’ex solo per essere paparazzati e ottenere pubblicità. “Fiore tu pensi che Pietro ti abbia usata?”, ha chiesto a un certo punto Barbara D’Urso. E la risposta di quest’ultima non si è fatta attendere: “Sì, Pietro l’ha detto davanti a tutt’Italia, che mi ha vista, per lavorare con mio padre”. Ma non è tutto. Quando Delle Piane ha attaccato la Argento dicendole di essere ospite in molti programmi per farsi vedere in tv, la risposta è stata secca: “Io sono stata invitata da Barbara d’Urso… Ma cosa vuoi? Io sono la figlia di Dario Argento e tu non sei un ca**o di nessuno! Continua a raccontare le tue stupidaggini!”.

