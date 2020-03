Mentre Lourdes ha deciso di chiudere le piscine fino a nuova comunicazione per via dell’emergenza Coronavirus, Paolo Brosio dice la sua sulla scelta di alcune chiese di togliere l’acqua santa, proprio per diminuire i rischi di contagio. Il giornalista è intervenuto a RaiRadio2 e si è infuriato: “Se l’acqua è santa combatte il virus. Hai mai visto l’acqua santa o Gesù che trasmettono il virus? Come può l’acqua benedetta da un figlio prediletto di Cristo portare contagio? È una questione di fede”. E Brosio è contrario anche alla chiusura di alcune chiese: “Un bel problema per chi ha fede”, ha detto.

