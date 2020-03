CRONACA ORA PER ORA - Dopo il caso di ieri a Gorizia, altre tre persone sono risultate positive a Udine e una a Trieste. L'Istituto superiore di sanità ha confermato un terzo caso anche in Abruzzo. Il ministro Gualtieri, in un'intervista a Repubblica, il ministro dell'Economia ha annunciato che il governo è pronto per la "fase due" dell'emergenza: il decreto con i nuovi aiuti sarà varato entro venerdì.

Anche il Friuli Venezia Giulia registra i primi casi di coronavirus: dopo il caso di Gorizia, altre tre persone sono risultate positive a Udine e una a Trieste. “I pazienti – informa la Regione – sono stati presi in carico dal servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all’Istituto Superiore di Sanità”. L’Istituto superiore di sanità ha confermato un terzo caso anche in Abruzzo. In totale, in Italia, sono più di mille i casi accertati di coronavirus: 1049, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, di cui la metà in Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Il ministro Gualtieri, in un’intervista a Repubblica, ha punto un pacchetto di risorse “da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil” e che il decreto sarà varato entro venerdì. Il primario infettivologo del sacco di Milano, Massimo Galli, in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato di una situazione “francamente emergenziale” dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria. “È l’equivalente dello tsunami per numero di pazienti con patologie importanti ricoverati tutti insieme” e che anche un sistema sanitario eccellente come quello italiano “rischia di non reggere un tale impatto”.

LA CRONACA ORA PER ORA

10:15 – Rizzoli: “In Lombardia 85 pazienti in rianimazione”

Melania Rizzoli, assessore all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia, ai microfoni di Skytg24 ha detto: “Al momento ci sono 85 pazienti ricoverati in rianimazione in Lombardia”.

09:45 – Lopalco: “Il problema del virus non è letalità ma diffusione”

“Basta traccheggiare sulle misure di contenimento. Più si alza la barriera, più si rallenta la velocità di diffusione e l’impatto della pandemia”. In un post su Facebook l’epidemiologo Pierluigi Lopalco ha scritto che più che della letalità, bisogna preoccuparsi della diffusione del contagio, perché sono i pazienti “a mandare in tilt il sistema”. E aggiunge: “Basta discutere su quanto sia letale questo coronavirus. Basta ripetere la sciocchezza che si tratta di una influenza: l’influenza è una malattia stagionale, non pandemica. Anche se l’impatto sul singolo individuo del virus influenzale fosse lo stesso del coronavirus (e non lo è), l’impatto sulla popolazione non sarebbe comunque paragonabile”.

09:30 – Galli: “Situazione emergenziale, è come uno tsunami”

Intervistato dal Corriere della Sera, il professor Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano ha detto che il virus “ha dimostrato di aver eluso i criteri di sorveglianza” in Italia. Sta succedendo “qualcosa di grave, non soltanto da noi ma anche in Germania e Francia, che potrebbero ritrovarsi presto nelle nostre stesse condizioni. Stiamo trattando una marea montante di pazienti impegnativi“. L’infezione in Italia circolava già da gennaio e i quadri clinici gravi, sostiene, non fanno pensare che l’infezione sia recente: “È verosimile che i ricoverati abbiamo alle spalle dalle due alle quattro settimane di tempo” intercorso tra il contagio e lo sviluppo di sintomi seri. La situazione “è francamente emergenziale dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria. È l’equivalente dello tsunami per numero di pazienti con patologie importanti ricoverati tutti insieme”. Con le misure disposte dal governo “è stato fatto tutto ciò che era possibile” ma bisogna continuare con le restrizioni. La malattia “si sviluppa lentamente” e “si esprime nella sua massima gravità anche a 7-10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi. È molto probabile che dietro tutti i pazienti gravi ce ne siano altrettanti infetti ma meno gravi”. Anche un sistema sanitario eccellente come quello italiano “rischia di non reggere un tale impatto”.

08:45 – Gualtieri: “Pronti aiuti per 3,6 miliardi”

In un’intervista a Repubblica, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che il governo è pronto per la “fase due” dell’emergenza: messo a punto un pacchetto di risorse “da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil, con interventi che saranno concordati nei prossimi giorni con parti sociali, associazioni di categoria ed enti locali”. Il decreto relativo sarà varato entro venerdì. Stanziamenti aggiuntivi, spiega, per i quali sarà chiesta l’autorizzazione parlamentare e compatibili con la flessibilità del patto di stabilità: ‘Non ho ragione di temere che Bruxelles possa contestare la nostra richiesta – spiega – “È una cifra coerente e sostenibile“.

08:15 – Conte: “Serve terapia d’urto”

Il governo lavora per mitigare l’impatto negativo sull’economia dell’emergenza coronavirus, il Paese va “sbloccato” e serve “una terapia d’urto”: lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Fatto Quotidiano. Il presidente ha annunciato anche che è in arrivo un secondo decreto con finanza aggiuntiva a sostegno di settori e imprese, ma serve l’autorizzazione del Parlamento per ampliare il deficit. E si chiederà di poterlo fare in accordo con le autorità europee.

08:05 – Confermato terzo caso in Abruzzo

È positivo al Covid 19 il secondo test, eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, sull’uomo ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara. ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara. Il paziente, residente in un comune dell’area metropolitana Chieti-Pescara, aveva riferito di essere rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in Lombardia.