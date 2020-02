Aprire la finestra e sentire un forte odore di cannabis. Questo è quello che, stando al Daily Mail, potrebbe capitare ad Harry e Meghan. La villa dove i due dovrebbero trasferirsi in Canada, infatti, ha intorno diversi ettari di terreno che alcuni imprenditori canadesi vorrebbero coltivare a cannabis, il cui uso a scopo ricreativo è legale nel Paese. Secondo il tabloid britannico, accanto alla magione da 18 milioni di dollari dove vivrà la coppia c’è un ex allevamento di polli ora abbandonato che sarebbe stato comprato per essere trasformato in una piantagione di canapa. Insomma, una sistemazione un po’ fuori dalle righe, quella scelta dalla coppia ex royal Sussex. Intanto Harry e Meghan starebbero cercando casa anche a Los Angeles, vicino alla madre di lei.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore