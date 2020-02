Paolo Del Debbio ha perso le staffe. L’inizio della puntata di Dritto e Rovescio, il programma che conduce su Rete4 è stato infatti segnato da diversi problemi tecnici. Ritardi nei collegamenti e chiari problemi con l’audio sia nel collegamento con Giorgia Meloni che in quello con il professor Giovanni Rezza. Il tutto senza pubblico in studio, come da ordinanza regionale sull’emergenza Coronavirus. Insomma, un inizio rocambolesco che ha fatto sbottare il conduttore: “Non sento il professore vedete di sistemarlo. C’è qualcuno all’audio? Come funziona stasera? Ne ho già piene le balle“.

