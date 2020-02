Saranno due spagnole, Getafe e Siviglia, le prossime avversarie rispettivamente di Inter e Roma agli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri affrontano la squadra rivelazione delle ultime due stagioni di Liga, che ai sedicesimi ha eliminato una delle favorite per la vittoria finale, l’Ajax. I giallorossi invece sfidano la squadra dell’ex direttore sportivo Monchi, tornato a Siviglia dopo l’esperienza poco positiva nella Capitale. Questo il verdetto emerso dai sorteggi nell’urna di Nyon dopo i passaggi del turno ottenuti dall’Inter a San Siro contro il Ludogorets e dalla Roma in casa del Gent.

Il Getafe sta confermando in questa stagione la grande annata che ha portato al ritorno in Europa. Attualmente è quinto in campionato, a un punto dalla zona Champions. Un collettivo ben organizzato dalla mano di Pepe Bordalas – che in molti già paragonano a Simeone – che oltre al cholismo difensivo conta sui gol di Jaime Mata e Jorge Molina, lo scorso anno i più prolifici in Spagna dopo Messi e Suarez. Ai due si sono aggiunti quest’anno Angel Rodriguez e Deyverson, oltre all’esterno mancino Cucurella che presto probabilmente tornerà a Barcellona. Per l’Inter non è certo una squadra insormontabile, ma l’urna di Nyon conteneva avversari sulla carta molto più abbordabili.

Stesso discorso vale per la Roma che, almeno a livello dirigenziale, sfida il suo passato. Il Siviglia non è più quello di qualche anno fa, tanto che sono serviti due pareggi per eliminare il modesto Cluj ai sedicesimi. Ma dalla sua ha tradizione ed esperienza in questa competizione che ha saputo vincere 5 volte (record) in 15 anni. Coach Lopetegui ha comunque portato la squadra al quarto posto in Liga e nella rosa il talento non manca, a partire dalle vecchie conoscenze della Serie A come Franco Vazquez, Ever Banega e l’ultimo arrivato Suso.

Molto meglio è andata per esempio all’altra grande favorita per la vittoria di questa Europa League: il Manchester United ha pescato gli austriaci del LASK. Gli altri accoppiamenti sono: Istanbul Basaksehir-Copenhagen, Olympiacos-Wolverampton, Rangers-Bayer Leverkusen, Wolfsburg-Shakhtar Donetsk. La vincente di Salisburgo-Eintracht Francoforte (le due formazioni saranno in campo oggi alle 18.00 dopo il rinvio della gara di ieri causa maltempo, i tedeschi all’andata hanno vinto 4-1), affronterà il Basilea. Le gare d’andata degli ottavi di finale si disputeranno il 12 marzo, il ritorno è fissato per il 19.