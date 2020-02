“Ho dato il due di picche a Cristiano Ronaldo“. A rivelarlo è Sara Croce, la “bonas” di Avanti un Altro che, ospite di Lorella Boccia a Rivelo, ha raccontato di quando l’attaccante della Juventus ha provato a conquistarla. “Una persona gli ha dato il mio numero di telefono e io mi sono arrabbiata tantissimo. Lui mi ha scritto su WhatsApp e dopo il mio rifiuto ha detto che mi avrebbe bloccata su Instagram. Così è stato e quindi ho capito che quello era il vero Ronaldo“, ha spiecato Sara Croce che poi ha lanciato una stoccata: “Lui ha scritto a mezza Milano, a ragazze famose e non. Mai nella vita con un calciatore. Mettersi con un calciatore è sinonimo di corna”. La “bonas” non ha specificato quando sia accaduto tutto ciò, ovvero se in quel momento Cr7 fosse già fidanzato con l’attuale compagna Georgina Rodriguez o no.

