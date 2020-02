“Ho letto e sto vedendo quello che sta succedendo in Italia (un Paese eccezionale e bellissimo) e sono sconcertato“. Inizia così il post che Eros Ramazzotti ha scritto su Instagram per parlare di Coronavirus. Lo fa da Boston, dove si trova in questo momento. “Mi trovo in America da un mese e da qui l’impressione è di un Paese allo sbando, di gente che si evita come se ci fosse la peste, di ignoranza totale, di cattiveria e razzismo galoppante – ha continuato – Sono veramente scioccato da tutto ciò ma soprattutto da uno Stato che non sa gestire una situazione così, che non aiuta il cittadino a capire cosa veramente sta succedendo. Dobbiamo essere uniti, veri, disponibili e aiutarci l’uno con l’altro perché è l’unico rimedio. Nessuno ci può aiutare più del nostro essere civili e rispettosi con noi stessi. Forza, non abbattiamoci e si troverà una soluzione, ne sono certo???????? ORGOGLIOSO DI ESSERE ITALIANO”.

