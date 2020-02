“Non sono così allarmato dal virus, spero come dicono alcuni virologi che rientri abbastanza velocemente con la nuova stagione e che nel frattempo si trovi un vaccino o qualche farmaco efficace”. Parole del giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela che ha parlato del Coronavirus durante una conferenza stampa a Roma. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il 91enne amatissimo dal pubblico televisivo italiano per i suoi programmi di divulgazione scientifica, si è detto preoccupato di una “paura che si sta diffondendo all’estero: quella che il nostro sia un Paese dove non si può andare“. Angela confessa che in “68 anni di lavoro una cosa come questa del Coronavirus non l’aveva mai vista” e aggiunge qualche parola sulla gestione dell’emergenza da parte dei media: “È vero che ormai nei telegiornali non parlano quasi d’altro. Ovviamente la gente è interessata ma anche la massa di notizie in sé può avere l’effetto di creare preoccupazione nelle persone”. Insieme a Piero Angela, il presidente dell’Odg Carlo Verna che ha chiesto ai media di “evitare enfatizzazione e allarmismi”.

