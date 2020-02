Il dolore per la perdita improvvisa del padre è troppo forte e per questo la campionessa mondiale di sci Mikaela Shiffrin non riesce più a tornare in pista. Nemmeno la sua grande passione riesce a lenire la sofferenza provocata da questo lutto e così il suo rifiuto di rimettersi gli sci ai piedi preoccupa fan e addetti ai lavori. La sua assenza infatti, non passa inosservata dal momento che si stanno disputando le gare femminili della Coppa del Mondo di sci e in tanti si chiedono se tornerà a sciare in questa stagione ma lei si è chiusa dietro un muro di silenzio, rotto solo da un commosso post pubblicato su Twitter.

“Sono rimasta senza fiato, sperando che un giorno respirerò di nuovo”, ha scritto citando la canzone “Breathe Again” di Sara Bareilles e pubblicando una foto di lei bambina in braccio al padre. “Mikaela uscirà dal tunnel se saprà dare un significato a quanto le è successo. Quando posta le foto con papà, prova che non ha ancora superato il trauma”, ha spiegato al Corriere della Sera Giuseppe Vercelli, psicologo e consulente della Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali). A segnare così la giovane campionessa, star internazionale prossima a diventare la più vincente sciatrice di ogni epoca, è stato il modo in cui ha perso il padre. Jeff Shiffrin è deceduto dopo una caduta dal tetto di casa. Di professione medico anestesista, 65 anni, l’uomo è morto il 3 febbraio scorso poco dopo essere stato trasportato in un ospedale dell’area di Denver, capitale del Colorado (Usa). Mikaela aveva appena portato a casa la vittoria in due delle tre gare di Bansko. Ora il Team Usa non si sbilancia su un suo possibile ritorno in pista.

out of breath

i am left

hoping someday

i’ll breathe again pic.twitter.com/nF8r2paN2O — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) February 20, 2020