“Aiutiamoci l’uno con l’altro, insieme ce la facciamo“. È il messaggio lanciato da Amadeus, scelto dal Ministero della Salute per “entrare” nelle case degli italiani, che spiega poche e semplici regole di buon comportamento per non contrarre il coronavirus. Il video, oltre a circolare sui social, verrà trasmesso sui canali Rai.

Video Youtube/Ministero della Salute