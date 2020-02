È morto Olof Thunberg, nonno della giovane attivista Greta. Aveva 94 anni. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la stessa Greta sui social: “Ieri sera mio nonno Olof Thunberg è morto. È stato uno dei più grandi attori svedesi ed è stato sul palco per oltre 75 anni. Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto. Ci manca terribilmente”. Attore e regista, Olof era il padre di Svante Thunberg, anche lui attore. La morte dell’amato nonno è avvenuta nel giorno in cui la giovane attivista per il clima ha incontrato il premio Nobel per la pace Malala Yousafzai in Gran Bretagna. Le due si sono viste al campus dell’università di Oxford, dove la 22enne attivista pakistana studia filosofia, politica ed economia. Malala ha condiviso sui social una foto che la ritrae insieme a Greta sedute su una panchina del parco e ha scritto: “È l’unica amica per la quale salterei la scuola”.

Igår kväll gick min farfar Olof Thunberg bort. Han var en av Sveriges största skådespelare och har stått på scen i över 75 år. Han var en av de snällaste människorna jag någonsin träffat. Vi saknar honom fruktansvärt mycket. pic.twitter.com/zekYvdPJND — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 25, 2020