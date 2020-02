Due mesi dopo il primo caso registrato a Wuhan, la città cinese focolaio dell’epidemia, il coronavirus è arrivato anche in Italia. Il numero dei contagiati è in costante aggiornamento e ha già raggiunto le 219 persone, sparse tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Cinque le vittime accertate. A loro si aggiungono la coppia di turisti cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma e il ricercatore italiano rientrato dalla Cina che però è stato giudicato ormai completamente guarito. Di seguito la mappa dei casi accertati nel nostro Paese:

LOMBARDIA – 167 CASI

Al momento, in Lombardia si registrano 163 persone contagiate e 4 decedute: l’ultima è un adulto di 88 anni di Caselle Lanne. L’area di Codogno e del suo ospedale è quella dove si concentrano la maggior parte dei casi: si tratta infatti – come ha fatto sapere l’assessore alla Sanità di Regione Lombardia Giulio Gallera – di operatori sanitari, pazienti che vi sono ricoverati o che comunque sono passati dall’ospedale di Codogno e parenti dei primi casi accertati. Proprio di Codogno sono il cosiddetto “paziente uno”, un uomo di 38anni, la moglie incinta e il “paziente tre”, un amico podista del primo. Il focolaio del Lodigiano coinvolge anche Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo. Casi accertati nella provincia di Cremona (Pizzighettone e Sesto Cremonese), in quella di Pavia (a Pieve Porto Morone). La prima vittima lombarda del coronavirus è una donna di 75 anni trovata senza vita nella sua casa di Casalpusterlengo.

A questi si aggiungono i primi casi a Milano, un 78enne residente a Sesto San Giovanni e ricoverato all’ospedale San Raffaele da una settimana e un uomo di Mediglia. Ci sono poi un ragazzo di 17 anni originario della Valtellina ma che studia all’istituto di Agraria Tosi di Codogno e altri quattro nuovi contagiati nella Bergamasca.

VENETO – 27 CASI

L’epicentro del focolaio veneto è Vo’ Euganeo, nel Padovano. Poi ci sono un uomo di 67 anni di Mira e una coppia di anziani, sugli 88 anni, ricoverati in terapia intensiva a Venezia Città Storica. In totale nella Regione ci sono 27 contagiati: gli ultimi due, confermati lunedì mattina, riguardano una persona anziana del centro storico di Venezia, già ricoverata all’Ospedale Civile, e una nel Padovano. Si tratta di persone appartenenti agli stessi cluster già noti nel veneziano e nel padovano.

EMILIA ROMAGNA – 18 CASI

Sono 18 contagiati presi in carico dall’ospedale di Piacenza in Emilia-Romagna. Ai 9 registrati nel fine settimana se ne sono aggiunti 7 lunedì. Cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, riscontrati a Piacenza, e due cittadini della provincia di Parma (che si erano recati a Codogno), ricoverati in isolamento al reparto infettivi all’ospedale di Parma e in buone condizioni.

PIEMONTE – 4 CASI

Ricoverato all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino c’è il primo paziente risultato positivo al virus in Piemonte. Tuttavia “non è un focolaio piemontese, ma lombardo”, come ha spiegato l’assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi, precisando che si tratta di un uomo di 40 anni residente a Torino. Gli altri casi sono tre nella provincia di Cuneo, di nazionalità cinese, e due nella provincia di Torino di nazionalità italiana.

LAZIO – 3 CASI

I tre casi fin’ora registrati nella Capitale si riferiscono alla coppia di turisti cinesi ricoverati e al ricercatore, ormai completamente guarito e perciò già dimesso.