La nuova vita di Sara Tommasi. Dopo i trascorsi difficili a causa delle dipendenze da alcol e droga, la showgirl ha deciso di voltare pagina e prima ha aperto una panetteria a Terni, sua città natale, e ora è pronta a debuttare come artista circense nel format “La Niña” che arriverà nella discoteca The Club di Milano. Si tratta dello Show dei Circensi Takimiri, visto anche in tv, che gira i locali di tutta italia con il suo imponente allestimento scenografico e le sue spettacolari coreografie.

“Il Circo è Cultura, uno stile di vita sano e di sani principi, tant’è che da sempre è amato da tutti e riesce a coinvolgere intere famiglie con il suo spettacolo”, ha spiegato Sara Tommasi rivelando di aver sempre avuto una passione per il mondo del circo. “Sara ha dimostrato di avere una grande forza d’animo, tant’è che gli stessi insegnanti sono molto contenti di averla tra i propri allievi“, ha spiegato il manager, Antonio Orso, al Corriere dell’Umbria.