Il cuoco statunitense ha pubblicato sui social un video in cui fa vedere l'impiattamento della sua versione di questo piatto tipico della cucina romana ma il suo entusiasmo non è stato condiviso dai suoi fan che, anzi, l'hanno attaccato

“La carbonara più spettacolare“. Così lo chef Gordon Ramsay definisce la pasta alla carbonara che cucina nel suo Union Street Cafè, il ristorante che ha aperto a Southwark, Londra. Il cuoco statunitense ha pubblicato sui social un video in cui fa vedere l’impiattamento della sua versione di questo piatto tipico della cucina romana ma il suo entusiasmo non è stato condiviso dai suoi fan che, anzi, l’hanno attaccato.

In molti infatti gli hanno fatto notare nei commenti che quella carbonara che lui definisce “spettacolare” non lo è affatto. “Mi sembra un po’ esagerata… Mi sembra una caricatura.. Meglio farsi un giro a Roma prima di pubblicare certe cose”, gli scrive qualcuno. E ancora: “L’uovo è troppo crudo”, “troppa salsa chef, vieni a Roma“. Sono soprattutto gli italiani a contestarlo: “Ci sono solo tuorli. Il guanciale e il pecorino dove sono?“. In effetti, la pasta immortalata da Gordon Ramsay ha effettivamente “troppa salsa” e “troppo gialla”, tanto che si faticano a riconoscere gli spaghetti. E del pecorino non c’è traccia. Per verificare se quella del famoso chef di Hell’s Kitchen è davvero di “the most amazing carbonara” bisognerebbe quindi assaggiarla.