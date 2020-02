Come un divo di Hollywood, la vita di Vittorio Cecchi Gori continua a occupare le pagine dei settimanali di cronaca rosa. Stavolta al centro dell’attenzione c’è il rapporto tra il produttore cinematografico e la sua ex moglie, Rita Rusic, con cui ha due figli. Se dopo la separazione i due si erano inevitabilmente allontanati, da qualche anno Rita e Vittorio appaiono più vicini che mai. Quando alcuni problemi di salute avevano portato Cecchi Gori in ospedale, la Rusic era tornata dall’America per stare vicino al suo ex marito.

Ora però è il medico del produttore, Antonio De Luca, ad attaccare la produttrice fresca di Grande Fratello Vip. “Sono stata l’unica persona in questi anni che non ha mai lasciato solo Vittorio. L’ho assistito in ogni cosa. Mi sorprende che la Rusic vada in tv a raccontare di essere stata accanto a Vittorio in questi anni. Forse dietro il cognome di Cecchi Gori, e lo dico con tutta franchezza, si sono nascosti tutti quelli che avevano bisogno di popolarità”, ha dichiarato al settimanale Nuovo il medico che salvò Cecchi Gori dal malore del 2017.

Il medico ha anche voluto lanciare un messaggio al suo assistito nonché amico: “Ho sempre detto a Vittorio, quando non aveva più nulla, che il suo cognome non glielo avrebbe mai tolto nessuno. Vittorio ha imparato di nuovo ad amare la vita. Forse anche grazie ad un amico come me. E il prossimo 27 aprile festeggeremo con tanti amici. Vorrei che invitasse sia la Rusic, sia la Marini”. Riusciranno a far sbollentare gli animi tra le due donne più importanti della sua vita, Valeria e Rita, che (pure loro) di pagine di settimanali ne hanno riempite a bizzeffe?