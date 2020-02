Il cantante è stato ospite a Vieni da Me e ha raccontato la disavventura che gli è capitata in Riviera

Aveva il portafogli in tasca mentre percorreva il red carpet, non ce l’aveva più una volta arrivato al Palafiori. Insomma, portafogli rubato. È quanto accaduto a Paolo Jannacci a Sanremo. Il cantante ha ripercorso i fatti del 3 febbraio ospite a Vieni da Me: la consapevolezza di non avere più il portafogli è arrivata quando, una volta arrivato in una pizzeria, si è reso conto di avere le tasche vuote. “Ecco, andiamo a mangiare una pizza… Ecco, andiamo dai carabinieri”, ha commentato con ironia. Paolo ha poi spiegato di non avere con sé contanti ma i documenti suoi e della figlia e le carte di credito: “Così, niente pizza… Sono andato a fare denuncia e in albergo a bloccare le carte“. Insomma, una disavventura sanremese per Paolo che però ha sempre un modo elegante e sorridente per raccontare ciò che lo riguarda… persino un furto.