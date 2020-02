Il cantautore lancia il 28 febbraio il secondo singolo estratto dalla raccolta “ Cremonini 2C2C The Best Of”: “Giovane stupida”. La copertina però raffigura l'artista pieno di scarabocchi in chiave ironica, lo abbiamo contattato e ci ha raccontato com'è nata l'idea

“Giovane stupida” è il secondo singolo estratto dalla raccolta della produzione ventennale “Cremonini 2C2C The Best Of”, dopo “Al Telefono”, in uscita il 28 febbraio. La copertina però raffigura l’artista pieno di scarabocchi in chiave ironica, lo abbiamo contattato e ci ha raccontato com’è nata l’idea e c’entra la fidanzata Martina…

“Ho regalato ‘Giovane Stupida’ a Martina per il suo 23esimo compleanno. – racconta Cesare – Eravamo in macchina. Avevo appena lanciato il nuovo tour del 2020, ero felice e sono andato a prenderla con un regalo e la canzone. È stato bello! Non se lo aspettava e ha sorriso per tutta la canzone. Capita mentre siamo in viaggio in auto che mi chieda di ascoltarla. Ce la cantiamo a ridiamo insieme delle frasi buffe di questo pezzo molto autobiografico. Quando è venuto il momento di decidere la cover del singolo mi sono scervellato per una settimana, ma poi ho visto uno scarabocchio di Martina sul tavolo della cucina e ho pensato che la cosa poteva essere divertente.

E poi conclude: “’Puoi vendicarti’ le ho detto, con il disco in mano e i pennarelli. Quella che ho scelto è stata l’unica prova che ha fatto, la prima. Mi è piaciuta subito perché oltre a rendere bene l’idea della giocosità della canzone e del nostro rapporto, sdrammatizza una copertina bellissima ma anche classica. In questa cover, grazie a Martina (ride, ndr), ci sono le mie due anime. Rispetto per il passato ma anche autoironia. Come la canzone. Non vedo l’ora di suonarla in tour!”.

E a proposito di tour, dopo i tre concerti estivi del 2018 negli stadi di Milano, Roma e Bologna, Cremonini tornerà negli stadi italiani con 7 concerti in cui ripercorrerà la sua carriera partita nel 1999, da “Squerez” album d’esordio da oltre un milione e mezzo di copie vendute. Il tour 2020 si chiuderà con un Live-evento il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.