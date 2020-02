“Pizzicati” nel solito parco dove sono soliti andare a fare una passeggiata. E magari, nella solita panchina dove si siedono per lasciarsi andare a qualche effusione. Luigi Di Maio bacia appassionatamente la sua Virginia Saba: è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, a “beccarli”. La bionda compagna del ministro si è tolta le scarpe e lui si mostra molto rilassato. Il bacio? Probabilmente un inedito per una carica istituzionale: difficile vedere un uomo dello Stato lasciarsi andare a effusioni così “focose” in pubblico (se non lui stesso, immortalato sempre dal settimanale Chi, più o meno nella stessa situazione). Naturalmente, il paparazzo appostato non si è fatto scappare l’occasione ghiotta. Et voilà, il servizio è fatto.

