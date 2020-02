Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, attacca il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, definendolo “vergognoso” dopo le sue dichiarazioni che escludevano il ritiro dell’ambasciatore al Cairo in seguito alla mancata collaborazione dell’Egitto nelle indagini e all’arresto e alla detenzione prolungata di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna trattenuto dalle forze di sicurezza di Abdel Fattah al-Sisi dal 7 febbraio. “Andate a vedere che cosa ha detto Di Maio nel 2016 su Giulio quando era all’opposizione e che cosa dice in questi giorni da ministro su Zaki. È vergognoso”. Leggi Anche Zaki, Sassoli: ‘Egitto lo liberi immediatamente. Rapporti con Ue legati a rispetto diritti umani’. Di Maio: ‘Ambasciatore resta al Cairo, serve lì’

La mamma del ricercatore friulano ucciso tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016, con il corpo ritrovato martoriato lungo l’autostrada che collega Il Cairo con Alessandria, aggiunge poi che Di Maio “fa parte della serie di chi entra nei ‘palazzi’, cammina sui tappeti rossi e cambia“.

A prendere la parola, in occasione della presentazione del libro Giulio fa cose, a Genova, è poi il padre del giovane di Fiumicello: "La resistenza della politica italiana nella ricerca di verità su Giulio la sentiamo, se è stato rimandato al Cairo l'ambasciatore è proprio perché ci sono gli interessi dell'Italia nei confronti dell'Egitto, aspetti economici, investimenti, giacimenti e turismo".

In nome dei buoni rapporti con il regime di al-Sisi e degli interessi commerciali, sostiene l’uomo, “si è messa da parte la verità e la giustizia. L’ambasciatore non viene richiamato, cosa che stiamo chiedendo da tempo, il Governo egiziano non sta rispondendo alla rogatoria, quindi c’è una debolezza della politica italiana che non ci aiuta. Ci sono delle persone che ci sono vicine. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ci è molto vicino e siamo molto grati a queste persone, però manca il passo decisivo, il mettere davanti al Governo egiziano una posizione ferma. Il nostro Governo è un po’ ballerino su da che parte stare”.