Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Scambio di attacchi e video tra Usa e Iran: l’escalation non si ferma nella notte tra sabato e domenica. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), ha pubblicato un video nel quale mostra quelli che i militari definiscono attacchi contro “siti iraniani per missili e droni, capacità navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera”. Le immagini sono state pubblicate insieme a una dichiarazione in cui si afferma che le forze statunitensi hanno “completato” una terza serie di attacchi contro l’Iran. “Le forze statunitensi hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento (basati a terra e su navi), droni e unità navali“, si legge nella nota.

Poco dopo arriva la risposta dell’Iran con i filmati diffusi dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane che riprendono missili lanciati dalle loro forze aerospaziali e navali per rappresaglia contro nuovi attacchi statunitensi, a seguito di un’azione delle forze iraniane contro una nave mercantile, poi abbandonata in fiamme dal suo equipaggio.