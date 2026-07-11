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Chiuso lo scalo di Olbia, aerei costretti ad atterrare a Cagliari e Alghero. Stamattina il numero di incendi in Sardegna è salito a sette: canadair, elicotteri e personale di terra stanno intervenendo da ore a Olbia, per un vasto rogo divampato alle porte della città. Le fiamme sono partite vicino alla Statale 125, che è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. La grande colonna di fumo si è sviluppata a pochi passi dall’aeroporto così, per gestire la situazione, è stata disposta la chiusura del Costa Smeralda, almeno fino alle 19, e i voli sono dirottati sugli altri aeroporti sardi.

Verso sera il quadro è peggiorato, con altri tre roghi scoppiati a Olbia, in Gallura, Gonnosfanadiga e Siliqua, rispettivamente nel Medio Campidano e nell’Iglesiente. Il primo in agro di Olbia, in località Padrongiano, dove coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento della stazione forestale di Olbia con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche di Limbara e Farcana, e di due Canadair, Can 8 e Can 12. Il secondo in località Spadula, nel comune di Gonnosfanadiga, con l’ausilio dell’elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Il terzo incendio, divampato nel comune di Siliqua, in località Riu Pittiu, dove sta operando un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo.

Nell’immagine: incendio in Sardegna, foto d’archivio