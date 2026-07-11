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Erano sul greto del fiume, insieme ad altre due famiglie, per trascorrere il sabato e festeggiare. Quando, a un tratto, le due bambine, che stavano facendo il bagno, sono state portate via dalla corrente. I genitori, allora, sono intervenuti per metterle in salvo, ma il padre è stato ritrovato solo qualche ora dopo, senza vita.

È successo poco prima delle 16 di sabato 11 luglio, a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, lungo il fiume Tagliamento. I vigili del fuoco sono riusciti a ripescare dal corso d’acqua le due figlie – una in gravi condizioni – e la moglie, ma il padre della famiglia proveniente dell’Azerbaigian è stato recuperato soltanto più tardi, grazie al lavoro dei sommozzatori di Venezia e di Trieste, l’elicottero Drago e un gommone della squadra di Portogruaro.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto la famiglia in difficoltà. Quando sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno portato in salvo la donna e le due bambine che annaspavano nell’acqua. Successivamente i vigili hanno appreso che con loro c’era anche un uomo, che però risultava disperso nel fiume.

Da quanto hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Latisana, la famiglia è azera e si trovava con altre due famiglie dell’Azerbaigian per festeggiare una ricorrenza sul greto del fiume. Secondo quanto si apprende, il padre si è tuffato per salvare le due bambine. Una delle minorenni ha riportato un’importante sindrome da annegamento ed è stata presa in carico dal personale dell’equipe specializzata dell’elisoccorso. La centrale operativa Sores ha inviato sul posto, assieme al velivolo sanitario, anche automedica e ambulanza.

Nell’immagine: foto d’archivio del fiume Tagliamento