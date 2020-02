“Naike praticava il sesso aperto? Se mi stai chiedendo se abbiamo fatto delle orge, non ne abbiamo avute, mi dispiace, non ho questa notizia da darti”. Parole di Yari Carrisi che intervistato da Lorella Boccia durante il programma Rivelo, in onda su RealTime, ha parlato della sua chiacchierata relazione con la figlia di Ornella Muti, conosciuta a Pechino Express: “È stata una storia d’amore, ora non ci sentiamo da diverso tempo…”. La storia tra i due fu molto raccontata dai giornali di gossip anche perché per stare con Yari, Naike aveva interrotto una lunga storia con Siria De Fazio. La storia è ormai finita da tempo. E Yari ha raccontato anche la scelta di cambiare cognome, scegliendo quello della madre: “Mio padre è un personaggio incredibile, è come se fosse un fratello. Lui è un grande uomo di palco, un grande artista. Anche se ci sono miliardi di video, di libri, non è è ancora conosciuto come l’ho conosciuto io. Altro che rock’n’roll”.

