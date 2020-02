Striscia la Notizia, si sa, con i fuorionda “ci sa fare”. E quello mostrato dal tg satirico di Antonio Ricci che ha come protagonista Alessandro Cecchi Paone è una sequela di insulti. Cecchi Paone è ospite a Mattino 5 da Federica Panicucci. Argomento? Il Grande Fratello Vip. A un certo punto ci sono alcuni problemi tecnici e l’ospite si infuria: “Ma come è possibile che non ci sia una ca*** di linea che tenga?”. “Porca pu***na, manco fossimo una televisione locale. Ogni volta c’è un problema, ogni santa volta! Adesso devo parlare su, con la direzione generale. Ogni santa volta che sto a Roma cade la linea!”. E non è finita qui, perché subito dopo se la prende con un tecnico: “Inutile che stai qui a guardare, cambiate mestiere, eh! Se c’è qualcosa che non ti va bene dillo, chiudi la porta e lasciami in pace. Vuol dire che non sei capace… Non sono arrabbiato, sono efficiente, voi no!”.

