Il caso Gregoretti arriva nell’aula del Senato, dove si decide l’esito della richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. Un risultato che pare scontato: il leader della Lega è pronto ad andare a processo con l’accusa di sequestro dei migranti che rimasero fermi per quattro giorni sulla nave della Marina militare, prima di sbarcare ad Augusta il 31 luglio scorso. Il voto è previsto attorno all’ora di pranzo, subito dopo l’intervento di Salvini in programma alle 13. Ma i risultati dovrebbero essere noti solo in serata perché le urne resteranno aperte fino alle 19 per permettere a tutti i senatori di partecipare. Al mattino, quando è iniziata la discussione, i banchi del governo erano vuoti.

Il leader del Carroccio pare intenzionato a dare battaglia anche nell’aula di Palazzo Madama, come ha annunciato di buon mattino in un tweet appena dopo l’inizio della discussione generale, aperta dalla relatrice Erika Stefani, mentre i banchi del governo erano vuoti. “A testa alta e con la coscienza pulita di chi ha difeso la sua terra e la sua gente. ‘Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui”, ha scritto sui social Salvini citando Ezra Pound. Lo stesso Salvini il 20 gennaio aveva chiesto ai 5 componenti leghisti della Giunta per le immunità di votare contro la relazione del presidente dell’organismo Maurizio Gasparri che chiedeva di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri.

LA CRONACA ORA PER ORA

11.07 – Renzi: “Voto, ma non intervengo”

Sul caso Gregoretti “voto ma non intervengo”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi intercettato dai cronisti in Senato. Come voterà? “Indovinate? Ma che domande fate?”, lasciando intendere il suo sì al processo per Matteo Salvini.

11.01 – Salvini: “Banchi del governo vuoti, vergogna”

“Vogliono mandare Salvini a processo. Governo assente!”. E’ quanto si legge in un tweet di Matteo Salvini che pubblica una foto degli scranni del governo vuoti durante la discussione del caso Gregoretti, in corso nell’aula del Senato. Il leader leghista quindi commenta: “Che pena, senza vergogna…”.

10.50 – Salvini interviene alle 13

È previsto intorno alle 13 l’intervento nell’aula del Senato di Matteo Salvini sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal Tribunale dei ministri nei suoi confronti nell’ambito del caso Gregoretti. Giulia Bongiorno parlerà invece verso le 11.30-12. Al termine dell’intervento dell’ex ministro della Pa, il leader della Lega incontrerà la stampa per brevi dichiarazioni.

10.38 – Bonino: “Ridicolo chi dice no a processo”

“Siamo fuori testo e fuori contesto quando si dice ‘Salvini come Trump’. Il nostro compito è semplicemente applicare la Costituzione. Non dobbiamo sostituirci al Tribunale di Catania. E poi, qui non si discute la linea politica sulla immigrazione”. Lo ha detto Emma Bonino nell’Aula del Senato intervenendo sul caso Gregoretti. “Per negare l’autorizzazione a procedere si deve motivare che l’inquisito abbia agito a tutela di un interesse dello Stato o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. E la motivazione non può essere meramente politica ma deve indicare quale sia l’interesse pubblico da tutelare. Chi vuole negare l’autorizzazione con le sue motivazioni sfida il ridicolo: l’integrità dello Stato sarebbe stata minacciata da una nave militare italiana con a bordo un centinaio di naufraghi?”, sottolinea Bonino, aggiungendo che “marinai italiani e profughi sono stati usati come strumento di pressione politica all’esterno. Per questo voterò perché si accordi l’autorizzazione a procedere su Salvini: ha tutta la possibilità di difendersi nel processo come tutti gli italiani”.

10.37 – Almeno 20 interventi prima del voto

Si allungano i tempi, rispetto al previsto, della discussione generale in aula al Senato sul caso Gregoretti. Al momento sarebbero almeno una ventina le richieste di intervento, di dieci minuti ciascuno. Al termine, prenderà la parola Matteo Salvini.

10.21 – Modena (Fi): “Pericoloso precedente”

“Siamo di fronte a un pericolosissimo precedente: chiunque in futuro si potrebbe trovare nelle condizioni del ministro Salvini”. Lo afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia, intervenendo in Aula al Senato. “E’ come se il tribunale dei ministri avesse chiamato in causa D’Alema quando ha bombardato la Serbia, come se avesse chiamato Terzi e Monti per aver abbandonato i marò in India, come se avesse chiamato Maroni per i respingimenti. Il campo di gioco scelto da questo Tribunale – sottolinea Modena – è pericoloso e inaccettabile”.

10.12 – Santanché: “Senato usato per vendette politiche”

“Questo governo usa l’Istituzione del Senato per vendette politiche: non è una bella immagine che si dà al popolo italiano”. Lo dice Daniela Santanchè (Fdi) nell’Aula del Senato in discussione generale sulla vicenda Gregoretti. “Siamo al vecchio vizio della sinistra che è meglio portare l’avversario politico al processo ed averlo condannato perchè sia eliminato dalla competizione politica”.

10.10 – Stefani: “Unica via è quella processuale”

“Esautorata la Giunta (delle immunità parlamentari del Senato, ndr) dalla sua funzione principale e piegata a ragioni politiche, a questo punto, la sede necessaria per rinvenire la verità e portare sul piano istituzionale la questione, risulta essere solo la sede processuale. Ritenendo pertanto che occorra ritornare nell’alveo di garanzia assicurato dalla legge, ci si è rimessi alla cognizione del giudice di merito, imparziale e terzo”. Così in Aula al Senato la senatrice della Lega Erika Stefani, relatrice sul caso Gregoretti.

10 – Banchi del governo vuoti

Banchi del Governo vuoti nell’aula del Senato nel corso dell’esame del parere il fornito dalla giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Gregoretti. La Giunta ha dato parere favorevole al processo.

9.57 – Stefani: “Tutto il governo era coinvolto”

Sulla vicenda Gregoretti “è chiaro il coinvolgimento di tutto il governo. Non è stata registrata alcuna presa di posizione contraria”. Lo ha detto nell’Aula del Senato Erika Stefani della Lega intervenendo sulla richiesta di processo a Matteo Salvini per la vicenda Gregoretti. A sostegno della sua ipotesi, Stefani ha illustrato all’Assemblea di Palazzo Madama il contenuto di diverse comunicazioni via email tra diplomatici in servizio a Palazzo Chigi ed alla Farnesina.

9.52 – Salvini: “A testa alta, ho coscienza pulita”

“Pronto per intervenire in Senato, a testa alta e con la coscienza pulita di chi ha difeso la sua terra e la sua gente. ‘Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla luì”. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini, citando una frase del poeta Ezra Pound.

9.35 – Iniziato il dibattito al Senato

Al via l’aula del Senato che esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. All’ex ministro dell’Interno il tribunale del ministri contesta l’ipotesi di sequestro di persona per i 131 migranti, rimasti per 4 giorni sulla nave militare prima dello sbarco ad Augusta il 31 luglio 2019. Il voto del Senato – palese e a maggioranza assoluta dei componenti del Senato – sarà definitivo e dovrebbe arrivare prima di pranzo. L’esito finale sarà però ufficializzato in serata perché le urne resteranno aperte fino alle 19 circa per lasciare il tempo a tutti di esprimersi.