Tensione in Aula al Senato al termine dell’intervento di Matteo Salvini, a Palazzo Madama per il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno sul caso Gregoretti. Il tribunale dei ministri di Catania contesta al leader della Lega il sequestro di persona per i 131 migranti che rimasero bloccati quattro giorni sulla nave della Marina militare, prima di sbarcare ad Augusta il 31 luglio scorso. A scontrarsi sono stati William De Vecchis (Lega) e Marco Pellegrini (M5s), vicino ai banchi della Lega. I due sono stati poi separati dal senatore questore Antonio De Poli. La presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha poi chiesto silenzio per permettere al renziano Cucca di poter intervenire.