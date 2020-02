Durante la finalissima della 70esima edizione del Festival di Amadeus ha commosso milioni di italiani con la sua esibizione: è il ballerino Ivan Cottini. Malato di SLA, Ivan è stato molte volte ospite di Storie Italiane e dal palco dell’Ariston ha rivolto alla conduttrice Eleonora Daniele un messaggio: “Sono pazzo di lei“, ha detto salutandola dal palco. Ieri, lunedì 10 febbraio, Cottini ospite in studio da Eleonora, ha raccontato quanto grande sia stata l’emozione di trovarsi sul palco di Sanremo: “C’era tanta emozione, soprattutto durante l’attesa dietro le quinte. Il palco di Sanremo, si sa, emoziona”. E la conduttrice a quel punto ha rilanciato: “Anch’io sono pazza di te“. Ivan, che ha un grande senso dell’ironia, ha allora commentato: “Non è che si scopre che la figlia che aspetti è mia?”. “No no, non ti preoccupare”, ha chiosato Eleonora, dicendo a Ivan di volerlo come ospite fisso a commentare tutte le storie raccontate durante il programma.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore