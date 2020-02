Le esplosioni hanno appena colpito le tombe dei nativi, come denunciato da comunità locali e associazioni. Ma i lavori per la costruzione del muro tra Stati Uniti e Messico nella riserva naturale dell’Organ Pipe Cactus National Monument, protetta dall’Unesco, in Arizona, vanno avanti da mesi. Nel video viene mostrato lo stato di avanzamento del cantiere: già tre mesi fa la palizzata si ergeva lungo il sito naturale.

Video Twitter/Laiken Jordahl