È stato infettato a Singapore, dove aveva partecipato al congresso della Servomex, per la quale lavora. Dopo ha raggiunto la famiglia in Alta Savoia, poi ha fatto ritorno in Gran Bretagna

Ha contagiato 11 cittadini britannici, di cui quattro nel Regno Unito, cinque in Francia e uno a Maiorca. E tutti erano stati con lui in vacanza in Francia sulle Alpi. Ma Steven Walsh, commerciante 53enne residente a Hove, nell’East Sussex inglese, è ufficialmente guarito dal coronavirus. Al momento resta ricoverato “per precauzione”, come la sua famiglia. Walsh era reduce da Singapore, dove aveva presto parte al meeting organizzato all’hotel Grand Hyatt dalla britannica Servomex, per la quale lavora. Successivamente aveva viaggiato, contagiando altre persone. Nessuna di loro è al momento in gravi condizioni, precisano peraltro fonti dell’Nhs, il servizio sanitario nazionale britannico.

In un comunicato diffuso dal Guy’s Hospital di Londra, dove l’uomo sta completando adesso la convalescenza in quarantena, Walsh ringrazia la stessa Nhs per le cure ricevute e aggiunge, rivolgendosi ai media: “Mi è stato consigliato di restare in isolamento in ospedale nonostante non abbia più sintomi e poi, per un periodo, in ulteriore auto-isolamento a casa”. Assicura di essersi rivolto ai medici e sottoposto all’isolamento “non appena informato della diagnosi”. Conferma quindi che anche la famiglia è allo stato “in quarantena per precauzione” e chiede “ai media di rispettare ora la nostra privacy”.

I contagi – Walsh ha raccontato di essersi rivolto alle autorità sanitarie non appena ha realizzato di essere stato a contatto con una persona infetta a Singapore a gennaio. In seguito è andato in un resort sciistico nelle Alpi francesi per raggiungere la famiglia, contagiando altre persone prima di essere diagnosticato e ricoverato in ospedale. Cinque britannici che sono stati nel suo stesso chalet sulle Alpi sono risultati positivi al virus, tra cui un bambino di 9 anni; un altro uomo nel resort sciistico è stato contagiato e il test è risultato positivo dopo che è tornato a Maiorca, in Spagna. Il caso ha spinto le autorità sanitarie francesi a testare 61 bambini e familiari nel resort, chiudendo temporaneamente le scuole sul posto: tutti i test sono risultati negativi.