Leo Gassmann, figlio di Alessandro, ha 22 anni e una evidente volontà: quella di seguire le orme del papà ma non nel cinema. Leo ha infatti partecipato a XFactor 12 ed è arrivato alla semifinale del talent targato SkyUno. In gara tra le 8 nuove proposte del 70esimo Festival di Sanremo, ha vinto la finale Nuove Proposte con il brano “Vai bene così“. “Mia madre stava preparando la pasta al sugo, io ero sopra al pianoforte, e in quel momento avevo bisogno di sentirmi dire determinate cose. Quando ho finito ho pensato che era un messaggio che poteva andare ad altre persone, che avrebbe potuto essere ascoltata da molti. È andata bene, e quello che mi rende orgoglioso è di essere arrivato fino a qui con un pezzo che ho scritto io, significa che qualcosa c’è”, ha raccontato a Repubblica a proposito del brano in gara a Sanremo. “Sono fiero di lui”, aveva scritto il padre Alessandro durante la sua partecipazione a XFactor 12.

