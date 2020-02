Erano quattro amici a Radio Deejay, diversi anni fa. Fiorello, Amadeus, Jovanotti e Nicola Savino. Si racconta che i quattro si promisero che, semmai un giorno Amadeus avesse condotto il Festival di Sanremo, ci sarebbero stati tutti. E invece Jovanotti non si è presentato. Lo motivazione? Un viaggio in bicicletta in Perù. Uno dice, ma proprio adesso doveva partire? Secondo il sito Dagospia la motivazione sarebbe da ricercarsi nel rapporto con Claudio Cecchetto. Questo quanto si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino: “Papà artistico di tutti e quattro Claudio Cecchetto. C’è chi assicura che quest’ultimo avrebbe voluto un ruolo al Festival, ruolo che Amadeus, al netto di amicizia e riconoscenza, non ha voluto concedergli.Forse per evitare nuove polemiche sui conflitti di interesse ma soprattutto per giocarsi da solo le proprie carte. I maligni assicurano che Cecchetto non l’avrebbe presa molto bene e che avrebbe espresso il suo dispiacere anche a Jovanotti. E Lorenzo Cherubini ha tirato fuori il viaggio improvviso rimediando una figura non bellissima dal punto di vista mediatico“. Su Dago fanno inoltre notare che Cherubini non ha detto nemmeno una parola sul Festival…

