“La posso considerare una mia amica e quindi posso dire che non sarebbe stata invitata a Sanremo se non fosse stata la fidanzata di Valentino Rossi. Io la conosco da anni e, quando ancora nessuno sapeva di lei, io ero a conoscenza della sua frequentazione con Valentino”. A parlare così di Francesca Sofia Novello è stato Jonathan Kashanian, esperto di stile di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero su RaiDue. Della fidanzata di Rossi si è molto parlato per via delle parole pronunciate da Amadeus in conferenza stampa. Sulle quali Jonathan ha aggiunto poco: “Lei non ha mai cavalcato nulla”. Francesca Sofia è nata nel 1994, fa la modella ed ha molti follower su Instagram. L’incontro con il pilota è avvenuto in pista, quando lei faceva “l’ombrellina”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore