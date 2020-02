Dopo 25 anni dall’ultima registrazione in duetto, domani sera al teatro Ariston di Sanremo Al Bano e Romina Power saliranno sul palco del 70° Festival della canzone italiana per presentare il loro nuovo singolo intitolato ‘Raccogli l’attimo‘ che uscirà in tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio 2020. L’ultima registrazione in duetto della coppia musicale più famosa e amata in tutto il mondo, risale proprio a 25 anni fa.

Al Bano e Romina si sono riavvicinati negli ultimi anni ma tra loro resta sempre la ferita insanabile della scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta in circostanza misteriose il primo gennaio 2014 a New Orleans, in America. Se l’ex moglie Romina Power su Instagram pubblica spesso le foto di Ylenia, ricordandola sempre con affetto e con la speranza di rivederla in carne ed ossa, diverso è l’approccio del padre Al Bano, che non ha mai fatto mistero di ritenere per sempre chiusa quella terribile vicenda.

A quanto pare il cantante di Cellino San Marco è sicuro che un ruolo importante sulla scomparsa della figlia lo abbia avuto la droga. Ylenia, sempre, secondo il padre, era sotto l’effetto delle sostanza stupefacenti, quando è stata inghiottita dalle acque del Mississippi. Per la prima volta dopo molti anni, Al Bano lascia intendere si sia trattato di suicidio. La vicenda è narrata nel libro autobiografico dell’artista: “Ho bevuto fino a stordirmi prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia Ylenia. Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato con me alla stesura del libro, e ho dettato. Non ho neppure voluto rileggerlo”, aveva rivelato a dicembre Al Bano a Libero.