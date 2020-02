Il fuoriclasse del calcio era seduto infatti in prima fila all'Ariston per ammirare la moglie Georgina Rodriguez ma, quando quest'ultima non era sul palco al fianco di Amadeus, anche lui si defilava per raggiungerla nel camerino

Mika è stato tra i superospiti della terza puntata del Festival di Sanremo 2020 e, dopo essersi esibito sul palco del teatro Ariston, è stato ancora protagonista collegandosi dall’altro palco allestito nella piazza della cittadina ligure dove, credendo di avere il microfono spento e non essere più in diretta, ha fatto una clamorosa gaffe che ha per protagonista Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse del calcio era seduto infatti in prima fila all’Ariston per ammirare la moglie Georgina Rodriguez ma, quando quest’ultima non era sul palco al fianco di Amadeus, anche lui si defilava per raggiungerla nel camerino. Così, quando si è esibito Mika, Cr7 non era seduto in platea e il cantante non ha nascosto la sua delusione a riguardo.

“Volevo cantare per Cristiano Ronaldo, volevo vederlo, ma non l’ho trovato. Secondo me era una sagoma che non esisteva quella che era lì ma non era lì“, ha detto Mika convinto in chiusura del suo collegamento dal palco esterno, convinto di avere il microfono spento. Ovviamente le sue parole non sono passate affatto inosservate sui social, dove in tanti si sono scatenati a commentare l’episodio: “Quando sputtani Ronaldo e non sai che tutti ti stanno ascoltando. Pure Ronaldo. Grande Mika, sei tutti noi!”. E ancora: “Grazie Mika per averci preso per il culo su Ronaldo. Ce lo meritiamo“, “Mika nel collegamento rivela che praticamente l’immagine di Ronaldo la mandano in loop e lui se n’è andato da un pezzo!!!”, “Mika che prende per il culo Ronaldo senza accorgersi di essere in eurovisione“.