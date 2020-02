Un fan di Riccardo Marcuzzo in arte Riki è finito in un tombino mentre chiedeva al cantante in gara al Festival di Sanremo di fargli un autografo. La scena è stata immortalata dallo stesso Riki, che dopo averlo aiutato ad uscire dal tombino ha pubblicato tutto nelle sue Instagram stories. A quanto scrive il cantante, sembra che l’uomo si sia calato nel tombino, spostando la grata, per recuperare il pennarello caduto probabilmente mentre chiedeva l’autografo dal cantante. L’uomo non si è fatto nulla, anzi, nel filmato – che si conclude con un abbraccio tra lui e Riki – appare alquanto divertito dall’accaduto.

