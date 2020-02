Canta in più lingue, anche in inglese, francese e tedesco. Suona pianoforte e sassofono

Duetterà con Tosca sulle note di Piazza Grande. Un autentico talento della musica spagnola salirà sul palco di Sanremo 2020 ma non avrà i dovuti riflettori puntati su di lei. Silvia Perez Cruz, 36 anni, catalana, da una decina d’anni produce una sonorità che mescola le linee base del flamenco, il dolore profondo del fado e una certa verve jazzistica. Intrigante la sua discografia: 11 de novembre (2012) l’ha portata anche a vincere un Goya per il miglior brano musicale nel film Biancanieves; e Granada (2014) un album molto politico che addirittura si incunea nella ferita della guerra civile spagnola, portandola ad esibirsi perfino davanti ad alcuni reduci della Brigate Internazionali antifranchiste. Silvia canta in più lingue, anche in inglese, francese e tedesco. Suona pianoforte e sassofono. Sarà un piacere ascoltarla sulle note di uno dei più grandi jazzisti italiani ed internazionali come Dalla.