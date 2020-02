Dopo il debutto tra i Big al Festival di Sanremo nel 2017 con “Tutta colpa mia”, Elodie torna con una consapevolezza totalmente diversa. “Andromeda” scritta dal vincitore dello scorso anno Mahmood con Dardust, rappresenta chi è la cantante oggi. Il brano è tra le 16 tracce contenuta nel disco “This Is Elodie”, che presenta una serie di featuring tra cui Gemitaiz, Fabri Fibra, Lazza ed Ernia oltre che collaborazioni con i produttori come il già citato Dardust, Takagi & Ketra, Michele Canova e Big Fish. Nel disco non potevano mancare le hit come “Nero Bali” e “Margarita”, entrambi certificati doppio disco di platino e “Pensare Male”, singolo italiano più ascoltato in radio, nel 2019. Due anni ininterrotti di lavoro con oltre 70 brani registrati, 16 selezionati, 17 produttori, 45 autori e 11 featuring. Due date Live annunciate per ora: giovedì 16 aprile a Milano alla Santeria Toscana 31 e sabato 18 aprile a Roma al Teatro Centrale.

“Ho cercato di tirare fuori in questo disco tutti gli ascolti che ho fatto in questi anni, non solo urban. – ha detto Elodie – Mi sono divertita anche a tirare fuori il mio essere donna, femminile. Sto cercando con questo nuovo progetto di farmi conoscere per quella che sono, con i miei punti di forza. Non ho mai avuto paura di essere giudicata nel bene e nel male. In questo lavoro un punto punto di forza è la musica, il team che comprende i giusti tempi”.

Il ricordo torna al 2017: “Ero molto centrata su ‘Amici’, dove ho imparato ad essere un soldato, nel senso positivo del termine. – ha continuato la cantante – C’era molta attenzione nei miei confronti, ero uscita da qualche mese dalla scuola e avevo tutti i riflettori puntati addosso perché ero sullo stesso palco di artisti che avevano una carriera più consolidata della mia. Sono arrivata all’Ariston tramite un canale preferenziale, di certo non era ‘colpa’ mia. Quest’anno vado con la massima serenità come artista e donna. Mi sono presa del tempo e oggi sono contenta di portare un nuovo progetto. Voglio fare una bella cosa e figa su quel palco. Vorrei essere all’altezza, concentrata, senza paura e cercare di fare tutto benissimo”.