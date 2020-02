La fonte della bufala era un sito come Yahoo Answer, dove venivano posti i quesiti più assurdi e tremendi. La nascita di questa leggenda è imputabile alla somiglianza fisica tra i due cantanti, che però non solo non sono padre e figlio, ma non sono legati neppure da parentele lontane

Forse non tutti lo sanno, ma esiste una leggenda metropolitana piuttosto stramba su Massimo Ranieri e Tiziano Ferro. Quale? I due cantanti, secondo certe menti contorte, sarebbero padre e figlio. Chiaramente una burla, che però è cominciata a circolare insistentemente su internet quando di “fake news” ancora non si sentiva parlare. D’altronde, la fonte della bufala era un sito come Yahoo Answer, dove venivano posti i quesiti più assurdi e tremendi.

La nascita di questa leggenda è imputabile alla somiglianza fisica tra i due cantanti, che però non solo non sono padre e figlio, ma non sono legati neppure da parentele lontane. Il vero papà di Tiziano Ferro si chiama Sergio, è di Latina e fa il geometra. A Ranieri, il povero Sergio, non somiglia neanche lontanamente. Massimo Ranieri, invece, ha una sola figlia: Cristiana Calone, nata nel 1971 quando lui aveva soltanto 19 anni.

Non saranno parenti, ma Tiziano Ferro e Massimo Ranieri si uniranno sul palco del “Festival di Sanremo 2020”. Cantano “Perdere l’amore”. “Tiziano ha dichiarato di essere rimasto fulminato quando nel 1988, davanti alla tv insieme al papà, mi vide a Sanremo con ‘Perdere l’amore’. E’ stato lui a cercarmi insieme ad Amadeus e sarò felicissimo di ricantarla con questo grande artista”, ha dichiarato alla stampa Ranieri, che sul palco di Sanremo proporrà anche l’inedito “Mia Ragione”.