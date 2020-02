La cantante è stata attaccata su Twitter per il suo aspetto fisico e ha risposto per le rime all'hater. Tutto nasce dalla pubblicazione delle foto di Elettra Lamborghini sul red carpet, immortalata con un elegante lungo abito rosso

Elettra Lamborghini che sia senza peli sulla lingua, lo sappiamo tutti. Sfrontata, ironica, sincera e diretta. Ancora una volta non si smentisce, nemmeno al Festival di Sanremo. Ma la ragione è dalla sua parte. Tutto nasce da alcune foto che la cantante, in gara alla kermesse, ha pubblicato su Twitter, direttamente dal red carpet, davanti al Teatro Ariston. Fasciata da un elegante abito lungo rosso, Elettra è stata immortalata dai paparazzi e dalle telecamere della Rai. La clip infatti, con tutti i Big in abito da sera, andrà in onda stasera.

Un hater però ha scritto, a commento dello scatto, parole durissime: “Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa”. Immediata la replica della cantante al body shaming: “Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake è dovuto dal fatto che hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane, questa cosa ti ha reso infelice ed arrabbiato col mondo… mi dispiace… pisellino”. Applausi virtuali immediati per l’artista.