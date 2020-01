Era a Napoli per inaugurare il salone di bellezza di un caro amico. E la festa era stata organizzata nei dettagli: grande Limousine bianca per le vie della città con a bordo lei, ospite d’onore. Stiamo parlando di Tina Cipollari, protagonista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da VelvetGossip, la bionda, nota anche per le sue continua querelle con la dama Gemma Galgani, si stava godendo la festa quando è intervenuta la polizia. Conseguenze? Nessuna. Solo un controllo documenti per tutti gli occupanti dell’auto. E una festa sicuramente un po’ più moscia.

